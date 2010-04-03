Табачник говорит, что Бандера и Шухевич ему не герои

Минобразования попытается создать комиссию, которая будет оценивать школьные учебники по истории.

Об этом заявил министр образования Дмитрий Табачник в эфире телеканала Интер.

"Учебники для школ должны писать педагоги и их оценивать будет оценивать объективная комиссия, которую мы попытаемся создать на самом высоком уровне с привлечением лучших педагогов, лучших учителей-методистов и лучших ученных", - отметил он.

Кроме того, министр считает, что в учебниках истории для высших учебных заведений "необходимо не вычеркивать ни одной страницы из истории и освещать события объективно".

Отвечая на вопрос, являются ли для него Степан Бандера и Роман Шухевич Героями Украины, Табачник заявил: "Нет, не герои".

"Если упомянутые персонажи носили форму гитлеровской армии во время Великой отечественной войны, об этом надо говорить правду", - сказал министр.

"Если кто-то являлся коллаборационистом в европейском понимании этого слова, тоже надо говорить правду. Если кто-то исповедовал террористические взгляды, то об этом надо говорить правду", - считает он.

Кроме того, комментируя намерение установить памятник Иосифу Сталину в Запорожье, Табачник заявил: "Это позиция местных органов самоуправления".

"Здесь встает вопрос толерантности. Я считаю, что если местная община, даже делает, на мой взгляд, какой-то ошибочный шаг, сооружая памятник Сталину в Запорожье или сооружая памятник Шухевичу в Ивано-Франковске, то это должно быть право местной общины", - сказал министр.

Украинская правда