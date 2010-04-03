В Партии регионов возмутились решением Януковича

Народный депутат от Партии регионов Валерий БОНДЫК заявляет, что многие представители этой политической силы не понимают оснований и мотивов, по которым народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ был назначен заместителем председателя Администрации Президента.

Об этом В.БОНДЫК заявил в комментарии УНИАН.

Он, как коллега А.ПОРТНОВА по Комитету Верховной Рады по вопросам правосудия и Высшему совету юстиции, отметил, что вновь назначенный заместитель главы Администрации Президента является высокопрофессиональным специалистом в юридической области. «Тем более – он недавно защитил докторскую диссертацию», - добавил народный депутат.

В то же время В.БОНДЫК с позиции председателя Белоцерковской районной организации Партии регионов отметил, что он лично, а также многие однопартийцы имеют в связи с этим назначением некоторые замечания и вопросы.

«Отдельные партийцы задают мне вопрос: как можно было назначать человека, который не имеет отношения к политическим достижениям партии, к победе на выборах и прочее?» - сказал В.БОНДЫК.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом назначил заместителя председателя фракции БЮТ в Верховной Раде А.ПОРТНОВА заместителем главы своей Администрации – руководителем Главного управлении по вопросам судебной реформы и судоустройства.