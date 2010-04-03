Янукович ликвидировал Политический совет при Президенте
Мистецким арсеналом заниматься не будут
Глава государства Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал Политический совет при Президенте Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте Президента.
Также В.ЯНУКОВИЧ своими указами ликвидировал еще ряд органов. В частности, Национальный конституционный совет; Национальную комиссию по укреплению демократии и утверждению верховенства права; Совет общественности; Координационный совет по вопросам государственной службы, Координационный совет по проблемам ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и наркомании; Координационный совет по вопросам функционирования рынка ценных бумаг в Украине; Национальный совет по вопросам благотворительности «Согрей любовью ребенка»; Комиссию по разработке и комплексному решению вопросов реализации государственной политики в сфере рационального использования и охраны земель; Консультативный совет по вопросам развития сельского хозяйства и сельских территорий; Национальный совет по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления; Национальный совет по вопросам культуры и духовности; Совет по вопросам этнонациональной политики; Национальный совет по вопросам здравоохранения населения; Национальный совет по вопросам становления и развития молодежи; Национальный совет по вопросам физической культуры и спорта; Национальный совет по вопросам науки, инноваций и устойчивого развития Украины; Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия коррупции; Национальную комиссию по утверждению свободы слова и развитию информационной отрасли; Экспертную группу по подготовке проектов международных договоров Украины о правовых отношениях и правовой помощи в гражданских и уголовных делах; Межведомственную комиссию по вопросам подготовки Украины к вступлению в НАТО; Комиссию по разработке проекта Концепции реформирования системы органов Министерства внутренних дел; Межведомственную рабочую группу по вопросам противодействия контрабанде и нарушениям таможенных правил; Межведомственную экспертную группу по вопросам развития рынков капитала в Украине; Рабочую группу по разработке концепции совершенствования законодательства по вопросам приватизации; Рабочую группу по подготовке предложений по развитию местного самоуправления; Рабочую группу по вопросам строительства доступного жилья; Межведомственную рабочую группу по вопросам ценообразования на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, государственных закупок и регистрации лекарственных средств.
Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ своим распоряжением ликвидировал Совет по вопросам создания культурно-художественного и музейного комплекса «Художественный арсенал».