В Харькове снова можно ходить в супермаркеты

Сотрудники МВД и СБУ задержали третье лицо, которому инкриминируется причастность к организации взрывов в харьковских супермаркетах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

По его словам, «на данный момент наши работники в Харькове считают, что опасность для граждан ликвидирована».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, первые двое задержанных уже дали показания, полностью признав свою вину.

Третье лицо также признает свою причастность к этим преступлениям, «и у нас нет пока еще никакой информации, которая бы свидетельствовала о возможности расширения этого круга (причастных к взрывам - УНИАН)».

Как отметил министр, один из задержанных - человек ранее судимый, «который придумал и осуществила ряд операций для вымогания средств в особо крупных размерах».

Целью этих взрывов был исключительно шантаж крупных бизнес-структур для того, чтобы получить от них средства.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в Харькове в супермаркетах "Сільпо" и "ЮСИ", расположенных в жилом массиве "Алексеевка", почти одновременно прозвучали два взрыва ("ЮСИ", проспект Людвига Свободы, 30 и в супермаркете сети "Сільпо", проспект Победы, 64). Оба взрыва произошли в ящиках камер хранения. Пострадало 14 челоек, в т.ч. двухлетний ребенок.

Сегодня были задержаны два жителя Харькова, которых подозревают в организации взрывов с целью вымогания денег.