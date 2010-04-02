В профсоюз домохозяек могут войти горничные, садовники и повара

В Днепропетровске будет создан профсоюз домохозяек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила руководитель областной организации Всеукраинского объединения „Женщины за будущее” Ольга КОВАЛЕНКО.

По ее словам, в профсоюз также имеют право вступать работники, работающие по найму в домовладениях – горничные, садовники, повара. Цель нового профсоюза – юридическая защита данной категории работников и признание их статуса на государственном уровне.

В настоящее время документы о создании профсоюза домохозяек находятся на регистрации в управлении юстиции Днепропетровской области, сообщила О.КОВАЛЕНКО.