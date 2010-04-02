Портнов: местных выборов еще год не будет

Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что местные выборы состоятся весной следующего года, поскольку центральной власти нужно время для проникновения в советы всех уровней.

В интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, состоятся выборы в местные советы, А.ПОРТНОВ сказал: «Думаю, что весной следующего года… Думаю, что к этому времени будет создана вся избирательная и законодательная инфраструктуры для проникновения центральной власти в местные советы всех уровней. С высокой долей вероятности можно предположить, что в таком процессе может быть потеряна демократическая составляющая равности всех политических сил быть избранными и защиты результата на выборах».

При этом депутат отметил, что ему «близка идея избрания депутатов местных советов по «мажоритарке», парламента – по смешанной системе, 50 на 50, что однозначно подняло бы профессиональный уровень народных депутатов и вернуло бы в законодательный орган интеллектуальную элиту».

По словам А.ПОРТНОВА, вопрос этот не регулируется Конституцией, поэтому он может быть урегулирован парламентским большинством и Президентом путем принятия обычного закона. «Конечно, это чревато серьезным изменением существующих политических конфигураций – некоторые политсилы рискуют исчезнуть и из местных советов, и из Верховной Рады. Но, в общем, это неплохо – нормальный демократический процесс», - считает депутат.