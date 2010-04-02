Портнов: местных выборов еще год не будет
Власти нужно время для проникновения
Народный депутат Украины, член фракции БЮТ Андрей ПОРТНОВ считает, что местные выборы состоятся весной следующего года, поскольку центральной власти нужно время для проникновения в советы всех уровней.
В интервью «Левому берегу», отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, состоятся выборы в местные советы, А.ПОРТНОВ сказал: «Думаю, что весной следующего года… Думаю, что к этому времени будет создана вся избирательная и законодательная инфраструктуры для проникновения центральной власти в местные советы всех уровней. С высокой долей вероятности можно предположить, что в таком процессе может быть потеряна демократическая составляющая равности всех политических сил быть избранными и защиты результата на выборах».
При этом депутат отметил, что ему «близка идея избрания депутатов местных советов по «мажоритарке», парламента – по смешанной системе, 50 на 50, что однозначно подняло бы профессиональный уровень народных депутатов и вернуло бы в законодательный орган интеллектуальную элиту».
По словам А.ПОРТНОВА, вопрос этот не регулируется Конституцией, поэтому он может быть урегулирован парламентским большинством и Президентом путем принятия обычного закона. «Конечно, это чревато серьезным изменением существующих политических конфигураций – некоторые политсилы рискуют исчезнуть и из местных советов, и из Верховной Рады. Но, в общем, это неплохо – нормальный демократический процесс», - считает депутат.