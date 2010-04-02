Правительство создало Бюро европейской интеграции

Правительство постановлением № 286 от 31 марта образовало в структуре Секретариата Кабинета министров Украины Бюро европейской интеграции, ликвидировав Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции, которое было создано предыдущим правительством.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Николая АЗАРОВА размещен на Правительственном портале.

В частности, правительство Н.АЗАРОВА признало постановления правительства Юлии ТИМОШЕНКО от 16 июля 2008 года № 649 “Об образовании Координационного бюро европейской и евроатлантической интеграции”, а также от 27 декабря 2008 года № 1120 “О внесении изменения в пункт 2 постановления Кабинета министров Украины от 16 июля 2008 г. № 649” утратившими действие.

Как сообщал УНИАН, правительство Ю.ТИМОШЕНКО в июле 2008 года создало Координационное бюро европейской и евроатлантической интеграции, которое возглавлял вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ.