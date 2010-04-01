Литвин: пусть теперь у ЕС болит голова

Верховная Рада Украины не включила в повестку дня проект постановления «О предоставлении заявки на членство в Европейском Союзе».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 92 народных депутата из 418, зарегистрированных в сессионном зале.

Когда председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН ставил данный вопрос на голосование, в сессионном зале происходило блокирование трибуны парламента фракцией БЮТ, которая требует вернуться к голосованию за проекты постановлений относительно назначения внеочередных выборов ряда председателей сельских и поселковых советов, которые не были поддержаны.

В.ЛИТВИН, объявив о результатах голосования, отметил: «Пусть теперь у ЕС болит голова».