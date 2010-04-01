Янукович отказал Семиноженко в праве на дискуссию

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что представители власти категорически не имеют права вести дискуссии, в которых могут подвергаться сомнению независимость и суверенитет Украины, и считает, что вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО должен публично уточнить свою позиции по поводу обнародованной инициативы о союзе Украины, России и Беларуси.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН пресс-службой Президента Украины заявлении В.ЯНУКОВИЧА.

“Есть неопровержимая истина – Украина независимое суверенное государство. И об этом написано в Основном Законе нашего государства. Есть следующая истина – Украина активно интегрируется в Европейский Союз. И это стратегическое направление зафиксировано, в том числе и в моих неоднократных заявлениях как Президента Украины. Я хотел бы, чтобы об этом все помнили. Существует ли право на дискуссию по этому вопросу? Для меня как для Президента – нет. Для всех, кто представляет власть – нет. И это категорически”, - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

По убеждению Президента, что касается всего общества – политологов, экспертов, журналистов, просто граждан - то здесь, ища ответ на вопрос, следует руководствоваться принципом демократии.

“Мы живем в демократическом обществе, где можно свободно публично высказывать и обсуждать различные мнения, - отметил глава государства. - У нас есть свобода прессы. И мы не диктуем прессе, какие темы дискутировать, а какие – нет. Потому что это было бы неправильно. Другое дело, что, когда высокие государственные чиновники принимают участие в дискуссиях в прямом эфире, то они должны очень скрупулезно взвешивать каждое свое слово, потому что они выражают государственную позицию”.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что имел разговор на эту тему с вице-премьером В.СЕМИНОЖЕНКО. “Без сомнения, Владимир Петрович понимает и поддерживает стратегическое направление государства. И вся проблема заключается в не совсем точном высказывании СЕМИНОЖЕНКО. Думаю, что вице-премьер должен считаться с этим и на будущее учесть”, - сказал Президент и подчеркнул, что “вице-премьер должен еще раз четко и ясно выразить свою позицию о его отношении к Конституции Украины и к приоритетам государственной политики”.

“И на этом инцидент должен быт исчерпан. Я против того, чтобы раздувать сейчас эту тему. Нужно сосредоточивать усилия на основном – нужно идти вперед. Преодолевать кризис и делать все, чтобы поднять уровень жизни украинцев до европейского”, - подчеркнул Президент.