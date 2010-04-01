Верховная Рада запустила процесс изменения Конституции

Верховная Рада направила в Конституционный Суд проект закона “О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно сроков полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей)».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовал 401 из 424 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Верховная Рада Украины предлагает КС рассмотреть данный законопроект как безотлагательный до 15 июня 2010 года.

Законопроектом дополняется статья 136 Конституции Украины нормой: “Представительским органом Автономной Республики Крым является Верховный Совет Автономной Республики Крым, депутаты которого избираются на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет”.

Кроме того, в новой редакции планируется изложить статью 14 Конституции Украины. В ней предусмотрено, что “в состав сельского, поселкового, городского, районного, областного совета входят депутаты, которые избираются жителями села, поселка, города, района, области на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования. Срок полномочий сельского, поселкового, городского, районного, областного совета, депутаты которого избраны на очередных выборах, составляет пять лет”.

“Территориальные общины на основе общего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования избирают, соответственно, сельского, поселкового, городского председателя, который возглавляет исполнительный орган совета и председательствует на его заседаниях. Срок полномочий сельского, поселкового, городского председателя, избранного на очередных выборах, составляет пять лет”, - предусмотрено в законопроекте.

В заключительных положениях законопроекта говорится, что полномочия сельских, поселковых, городских, районных в городе (в случае их создания), районных, областных советов, депутаты которых избраны на очередных выборах 26 марта 2006 года, а также на внеочередных, первых, повторных и промежуточных выборах в период с марта 2006 года до дня проведения очередных выборов 27 марта 2011 года, прекращаются в день открытия первой сессии соответствующего совета, избранного на очередных выборах 27 марта 2011 года, кроме случаев досрочного прекращения их полномочий в соответствии с законом.

Полномочия сельских, поселковых, городских председателей, избранных на очередных выборах 26 марта 2006 года, а также на внеочередных, первых и повторных выборах в период с марта 2006 года до дня проведения очередных выборов 27 марта 2011 года, прекращаются в момент вступления в эту должность другого лица, избранного на очередных выборах 27 марта 2011 года, кроме случаев досрочного прекращения их полномочий в соответствии с законом.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины четвертого созыва в 2004 году приняла Закон Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины», которым, в частности, была изменена часть первая статьи 141 Основного Закона и установлено, что депутаты сельского, поселкового, городского, районного, областного совета избираются сроком на пять лет. При этом оставалась неизменной часть вторая статьи 141 Конституции Украины, которой установлено, что сельские, поселковые и городские председатели избираются территориальными общинами сроком на четыре года. В то же время срок полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым составляет пять лет.

Как отмечается в пояснительной записке к новому законопроекту, “такое отличие в сроках полномочий представительского органа Автономной Республики Крым, местных советов и председателей территориальных общин не согласуется с логикой Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и может привести к разбалансированию работы всех органов местного самоуправления”.

“Кроме этого, проведение выборов депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов не одновременно с выборами сельских, поселковых, городских председателей приведет к значительному увеличению расходов из государственного бюджета Украины”, - говорится в ней.

Следовательно, вопрос относительно сроков полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей нуждается в законодательном согласовании.