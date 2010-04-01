ВР отказалась рассматривать вопрос участия Украины в ЕЭП
10:42, 01 апреля 2010Политика
3806 0
"За" голосовали КПУ и ПР
Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня проекта постановления «Об участии Украины в формировании Единого экономического пространства с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и развитии взаимовыгодного экономического сотрудничества».
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 222 из 423 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Голосовали в основном члены фракций КПУ и Партии регионов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter