Партия регионов решает непростую дилемму

1 апреля Верховная Рада должна проголосовать за постановление о назначении даты местных выборов. Независимые эксперты отмечают, что властная коалиция оказалась перед сложным выбором.

Отмена парламентом 16 февраля местных выборов, которые были назначены на 30 мая, правозащитники и общественные деятели назвали нарушениям права человека на выборы. На протяжении последних дней парламент постоянно пикетировали представители нескольких общественных организаций и движений. Они требовали немедленного принятия проекта постановления двух внефракционных депутатов о назначении местных выборов на 27 июня этого года.

Спикер Владимир Литвин не исключил, что выборы будут назначены на весну следующего года, хотя и признал, что для этого следует изменить Конституцию. А министр юстиции Олесь Лавринович прогнозировал местные выборы на осень этого года.

Между тем политолог Сергей Таран сказал "Немецкой волне", что "партия власти" решает непростую дилемму. С одной стороны, она хочет скорейших местных выборов, пока "непопулярные реформы не сбили волну популярности, на которой Партия регионов выиграла президентские выборы". С другой стороны, коалиция хотела бы изменить избирательный закон, чтобы "максимально усилить возможности админресурса" как гарантии успеха на местном уровне.