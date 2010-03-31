Студенты выставили оценки и передали Табачнику «зачетку»

Сегодня студенты Киева выставляли “оценки” министру образования и науки Украины Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

Как передает корреспондент УНИАН, после того, как в рамках Всеукраинской «АнтиТабачной» кампании собственные оценки министру уже выставили студенты Львова, Тернополя, Луцка, Харькова и Кировограда, символическая «Зачетка» чиновника прибыла в Киев.

В «Зачетной книжке» Д.ТАБАЧНИКА студенты разных городов выставляли оценки по таким предметам: «Основы казнокрадства», «Политическая клоунада», «Историческая мистификация», «Налапокладство», «Основы ДИМОкратии и ДИМОгогии» и др.

Киевская часть “экзамена” новоназначенного министра образования началась в 10.00 возле корпусов КПИ, после чего “зачетка” обошла еще красный корпус КНУ имени Шевченко и Киево-Могилянскую академию.

На спинах студентов Могилянки был изображен перечеркнутый портрет министра в красном круге. С пылесосами в руках они танцевали под песню из фильма «Охотники за привидениями», текст которой был изменен на «Долой Табачника!».

Во время акции студенты также заявили, что, в отличие от министра образования, они выступают против отмены государственного экзамена по украинскому языку в высших учебных заведениях.

Сокоординатор акции Богдан ПАЦКАНЬ отмечает: «Наша задача заключается в том, чтобы действовать. Только в действии мы сможем победить. Если мы будем ждать, пока они сами подадут в отставку, это глупости. Не подействует – будет акция, еще не подействует – будет следующая акция, и так далее».

При этом студенты утверждают, что события 25 марта, когда сотрудниками милиции был задержан один из активистов кампании за отставку Д.ТАБАЧНИКА, их не останавливают. По мнению Б.ПАЦКАНЯ, этот случай - «это, своего рода, возвращение кучмизма. Потому что людей за их убеждения, за мирные акции, за то, что они делают в рамках законодательства Украины, и имеют право на то, чтобы не соглашаться, проявлять какое-то сопротивление, их незаконно задерживают по неизвестным причинам».

Организаторы акции передали “Зачетку” Д.ТАБАЧНИКА в Министерство образования.

Всего во всех городах, где побывала “Зачетка”, собранно более 10 тысяч подписей студентов, сообщает “Украинская информационная служба”.