Тимошенко так и не представила журналистам свой Кабмин

На заседании оппозиционного правительства журналистам не сообщили, кто из народных депутатов какую должность занимает.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании оппозиционного правительства присутствовали премьер-министр оппозиционного правительства Борис СОБОЛЕВ (фракция БЮТ), народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр ДОНИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Александр БОНДАРЬ, Юрий КАРМАЗИН, Юрий ГРЫМЧАК (фракция НУ-НС), а также Андрей СЕНЧЕНКО, Александр ГУДЫМА, Остап СЕМЕРАК, Владимир ПОЛОХАЛО, Иван КИРИЛЕНКО, Сергей ШЕВЧУК, Владимир БОНДАРЕНКО, Игорь ГРЫНИВ, Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция БЮТ).

Кроме того, были бывшие члены правительства Юлии ТИМОШЕНКО - Григорий НЕМЫРЯ, Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщал УНИАН, в начале заседания выступила председатель Координационного совета объединенной парламентской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, а затем Б.СОБОЛЕВ.

После этого журналистов попросили покинуть зал, так и не представив, кто из присутствующих какую должность занимает в оппозиционном правительстве.

Как сообщал УНИАН, планировалось, что в составе оппозиционного правительства будет четыре вице-премьер-министра, в частности, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), народный депутат от НУ-НС Ю.КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отечества), вице-премьер-министр, министр иностранных дел - член фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК (лидер НРУ), вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам – член фракции НУ-НС О.ДОНИЙ (группа "Народная самооборона").

Должность министра оппозиционного Кабинета министров может занять член фракции НУ-НС Р.ЗВАРИЧ; министра региональной политики и развития, который будет заниматься также проблемами ЖКХ, - член фракции БЮТ В.БОНДАРЕНКО.

Министерство экономики и инфраструктуры (в которое будет включен Фонд государственного имущества), как ожидается, возглавит член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ; Министерство здравоохранения - депутат от БЮТ С.ШЕВЧУК; Министерство образования и науки - депутат от БЮТ В.ПОЛОХАЛО; Министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ И.КИРИЛЕНКО.

Министром обороны планируется назначить члена фракции БЮТ Николая ПЕТРУКА; министром культуры - депутата от БЮТ И.ГРЫНИВА; министром труда и социальной политики - депутата от БЮТ А.ПАВЛОВСКОГО; министром энергетики – А.ГУДЫМУ.

Планируется, что член фракции НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЮК станет министром семьи и молодежи, член фракции БЮТ О.СЕМЕРАК - министром спорта, туризма и Евро-2012, член фракции НУ-НС Г.МОСКАЛЬ - министром внутренних дел.