Тимошенко так и не представила журналистам свой Кабмин
СМИ попросили покинуть зал
На заседании оппозиционного правительства журналистам не сообщили, кто из народных депутатов какую должность занимает.
Как передает корреспондент УНИАН, на заседании оппозиционного правительства присутствовали премьер-министр оппозиционного правительства Борис СОБОЛЕВ (фракция БЮТ), народные депутаты Борис ТАРАСЮК, Геннадий МОСКАЛЬ, Александр ДОНИЙ, Роман ЗВАРИЧ, Александр БОНДАРЬ, Юрий КАРМАЗИН, Юрий ГРЫМЧАК (фракция НУ-НС), а также Андрей СЕНЧЕНКО, Александр ГУДЫМА, Остап СЕМЕРАК, Владимир ПОЛОХАЛО, Иван КИРИЛЕНКО, Сергей ШЕВЧУК, Владимир БОНДАРЕНКО, Игорь ГРЫНИВ, Андрей ПАВЛОВСКИЙ (фракция БЮТ).
Кроме того, были бывшие члены правительства Юлии ТИМОШЕНКО - Григорий НЕМЫРЯ, Людмила ДЕНИСОВА.
Как сообщал УНИАН, в начале заседания выступила председатель Координационного совета объединенной парламентской оппозиции Ю.ТИМОШЕНКО, а затем Б.СОБОЛЕВ.
После этого журналистов попросили покинуть зал, так и не представив, кто из присутствующих какую должность занимает в оппозиционном правительстве.
Как сообщал УНИАН, планировалось, что в составе оппозиционного правительства будет четыре вице-премьер-министра, в частности, народный депутат из фракции “Наша Украина – Народная самооборона” Владимир СТРЕТОВИЧ (лидер ХДС), народный депутат от НУ-НС Ю.КАРМАЗИН (лидер Партии защитников Отечества), вице-премьер-министр, министр иностранных дел - член фракции НУ-НС Б.ТАРАСЮК (лидер НРУ), вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам – член фракции НУ-НС О.ДОНИЙ (группа "Народная самооборона").
Должность министра оппозиционного Кабинета министров может занять член фракции НУ-НС Р.ЗВАРИЧ; министра региональной политики и развития, который будет заниматься также проблемами ЖКХ, - член фракции БЮТ В.БОНДАРЕНКО.
Министерство экономики и инфраструктуры (в которое будет включен Фонд государственного имущества), как ожидается, возглавит член фракции НУ-НС Александр БОНДАРЬ; Министерство здравоохранения - депутат от БЮТ С.ШЕВЧУК; Министерство образования и науки - депутат от БЮТ В.ПОЛОХАЛО; Министерство сельского хозяйства - лидер фракции БЮТ И.КИРИЛЕНКО.
Министром обороны планируется назначить члена фракции БЮТ Николая ПЕТРУКА; министром культуры - депутата от БЮТ И.ГРЫНИВА; министром труда и социальной политики - депутата от БЮТ А.ПАВЛОВСКОГО; министром энергетики – А.ГУДЫМУ.
Планируется, что член фракции НУ-НС Ольга ГЕРАСИМЮК станет министром семьи и молодежи, член фракции БЮТ О.СЕМЕРАК - министром спорта, туризма и Евро-2012, член фракции НУ-НС Г.МОСКАЛЬ - министром внутренних дел.