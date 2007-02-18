Николай Катеринчук в УНИАН расскажет о своей инициативе (прямая трансляция на 5 канале)
16:12, 18 февраля 2007Политика
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19 февраля в 11-30 в УНИАН с трансляцией в прямом эфире на 5 канале состоится пресс-конференция народного депутата Украины Николая Катеринчука на тему: “13 неконституционных положений бюджета 2007 г: инициатива Николая Катеринчука о конституционном представлении” (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям
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