МВФ не согласился на украинские условия

Правительство Украины и МВФ пока не пришли к согласию о приемлемом уровне дефицита Госбюджета страны на 2010 год. Об этом сообщается по итогам встречи вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО, министра финансов Украины Федора ЯРОШЕНКО с представителями миссии МВФ в Украине.

«Относительно дефицита Государственного бюджета и показателей социальных стандартов стороны не пришли к согласию, потому в ближайшее время состоится дополнительная техническая встреча по окончательному уточнению этих и других показателей проекта бюджета Украины на 2010 год», - говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Украинские власти на встрече очертили пути наполнения бюджета Украины в текущем году. В частности, за счет налогообложения предметов роскоши, увеличения акцизного сбора на коньяки и сигары, престижные марки автомобилей, за счет внесения изменений в нормативы на специальное использование водных ресурсов, недр и других природных ресурсов.

Как сообщалось, в конце прошлой недели первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина АКИМОВА заявила, что МВФ считает приемлемым бюджетный дефицит на уровне 6% ВВП для продолжения программы сотрудничества. Но эту цифру она назвала не окончательной и отметила, что ее можно считать ориентиром.