Эксперт – об «американских горках» на валютном рынке

Пока политики не будут стимулировать внутреннего производителя, чтобы, как в Китае, производить практически все, что необходимо для экономики, до тех пор в Украине будет жесткая зависимость от доллара. Об этом, комментируя журналистам вопрос привязки курса гривни к доллару, сообщил председатель правления Банка Кипра Владислав Байрака.

«Никакая привязка не является позитивом, ведь это зависимость. Мы всегда стремились к независимости, но экономический баланс в Украине свидетельствует, что, к сожалению, у нас больше импорт, чем экспорт. Страна перестала производить: даже картофель и помидоры мы импортируем из восьми стран мира», – отмечает финансовый эксперт.

По мнению банкира, именно из-за крена импорта и экспорта возникает потребность в большой валютной массе, чтобы платить по иностранным контрактами.

В такой непростой ситуации, по убеждению Владислава Байраки, чтобы стабилизировать украинскую гривню, необходимо сделать валютный коридор, исходя из которого предприниматели будут рассчитывать свои прибыли.

«И тогда все стабилизируется, не будет этих «зигзагов удачи», когда за день курс валюты скачет, как на американских горках, что совсем не содействует развитию экономики», - отметил банкир.

По его словам, Банк Кипра на сегодня готов поддержать отечественного производителя, предоставляя кредиты для дальнейшего развития не только малым и средним предпринимателям, но и большому бизнесу.

«Локомотив украинской экономики нужно запускать немедленно. И мы четко понимаем, что каждая гривня, вложенная сегодня в развитие отечественного производства, будет поднимать нашу экономику, крепить национальную валюту, и уже завтра от этого все лишь выигрывают», - подчеркнул председатель правления Банка Кипра.

Справка УНИАН. Общие активы Bank of Cyprus Group оцениваются в 39 миллиардов евро. В 2009 году Банк Кипра вошел в число семи банков, которые получили высшую оценку надежности депозитов «5» по данным независимого агентства «Кредит-Рейтинг». В этом рейтинге было представлено 73 банка.