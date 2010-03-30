Людмила Янукович вышла на люди (фото)
13:05, 30 марта 2010Политика
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Жена Президента возглавила оргкомитет
Балетные школы из Норвегии, Японии, России, Арабских эмиратов и Украины представили свои лучшие программы во время международного детского фестиваля "Гран Па" в Донецке. Как сообщает ТаблоID, главой оргкомитета фестиваля является Людмила Янукович - поэтому ей и выпало открывать праздник.
Сфотографироваться с женой президента Виктора Януковича сумели бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный и дуэт "Алиби".
"Меня поразила ее обворожительность, искренность и доброта", - восхищался после встречи с Людмилой Янукович Нагорный.
Фото пресс-службы Тимофея Нагорного
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