Людмила Янукович вышла на люди (фото)

Балетные школы из Норвегии, Японии, России, Арабских эмиратов и Украины представили свои лучшие программы во время международного детского фестиваля "Гран Па" в Донецке. Как сообщает ТаблоID, главой оргкомитета фестиваля является Людмила Янукович - поэтому ей и выпало открывать праздник.

Сфотографироваться с женой президента Виктора Януковича сумели бывший муж гимнастки Лилии Подкопаевой Тимофей Нагорный и дуэт "Алиби".

"Меня поразила ее обворожительность, искренность и доброта", - восхищался после встречи с Людмилой Янукович Нагорный.

Фото пресс-службы Тимофея Нагорного