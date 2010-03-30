СМИ: расследование гибели Чорновила приостановлено

Расследование обстоятельств гибели украинского общественного деятеля, политика, основателя Народного руха Украины Вячеслава Чорновила фактически приостановлено.

Об пишет газета “Сегодня” (№70, 30 марта).

Как сообщает издание, в неофициальной беседе следователь по особо важным делам, который привлекался к работе следственно-оперативной группы по делу В.Чорновила, проинформировал, что расследование дела о гибели основателя Руха фактически приостановлено. И якобы причиной тому стали многочисленные огрехи, допущенные на самой начальной стадии - первыми следователями, оперативниками, экспертами, привлеченными к первичным действиям: осмотру места происшествия, сбору вещественных доказательств, документированию показаний, опросам свидетелей и прочим чрезвычайно важным нюансам.

«В материалах дела огромное нагромождение противоречий, нестыковок, неточностей, подтасовок. Незнакомые с УПК и те просто за голову бы схватились. И сейчас людям ЩЕТКИНА (Виталий ЩЕТКИН – заместитель генерального прокурора Украины - УНИАН) приходится выбирать, как действовать, - закрыть глаза и двигаться тем же путем, что ГОЛОМША и его предшественники, или все начинать с нуля. Оба пути ведут в тупик. Свой своего не подставит - это раз. ГОЛОМША (Николай ГОЛОМША – заместитель генерального прокурора Украины - УНИАН) ни разу ничего стоящего не сказал о том, что сделано, и так же будет поступать его преемник. Замы МЕДВЕДЬКО боятся журналистов, их вопросов, поэтому проще помалкивать. А стартовать с чистого листа тоже не получится, потому что придется держать отчет, чем занималось следствие больше 10 лет - два. Поэтому работа заморожена. Ждут команды от Виктора ЯНУКОВИЧА, который мог бы спросить с Александра МЕДВЕДЬКО: «А где, собственно, результаты вашей работы, господин генпрокурор?» Но генеральному осталось до окончания срока полгода - он хочет спокойно доработать и тихо уйти со сцены. Поэтому в ближайшие месяцы дело Чорновила вряд ли сдвинется с точки замерзания. У нас шутят, что оптимальным выходом из сложившейся ситуации был бы... пожар в следственном управлении, на который можно все списать и, как страшный сон, забыть эту канитель», - сказал источник.

Между тем три месяца назад генпрокурор А.МЕДВЕДЬКО заявил о проведении эксгумации тела Евгения Павлова - водителя и помощника-консультанта В.Чорновила.

«Мы провели эксгумацию и сейчас ждем окончания комплексной судебно-криминалистической экспертизы останков», - сказал генпрокурор. Он добавил, что следователи все еще допрашивают свидетелей и отрабатывают две версии - гибель В.Чорновила и Е.Павлова в результате ДТП либо инсценировка аварии с целью убийства лидера Народного руха.

Как сказал в свою очередь изданию В.ЩЕТКИН, «после проведения эксгумации Павлова была назначена судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты должны были быть готовы 15 марта, но из-за болезни эксперта их пока нет. Ожидаем к началу апреля. По Чорновилу - его сын народный депутат Тарас ЧОРНОВИЛ еще не дал согласия на проведение эксгумации. Разрешит - сразу назначим дополнительную комиссионную судебно-медицинскую экспертизу и по Вячеславу Максимовичу».

Кроме того, проинформировал В.ЩЕТКИН, проводится судебно-техническая экспертиза на предмет определения механизма повреждений управлением автомобиля «Тойота» и возможного нанесения телесных повреждений на голове у водителя Е.Павлова.

«Раньше мы давали массу исходных технических данных, в том числе и по результатам осмотра места происшествия, воспроизведения обстоятельств. У специалистов достаточно материалов, чтобы все изучить и установить точную причину повреждений. Необходимости в дополнительных исследованиях нет. Повреждения, повлекшие смерть Павлова и Чорновила, идентичны, но заключения вынесут эксперты. Больше ничего нового у следствия нет. Смена руководителя следственно-оперативной группы объясняется тем, что предыдущий товарищ пошел на повышение... Работа ведется согласно плану, сроки исполнения контролируются. Что дадут новые экспертизы, трудно сказать», - сказал В.ЩЕТКИН.

Вместе с тем бывший пресс-секретарь В.Чорновила Дмитрий ПОНАМАРЧУК отметил, что после того, как Генпрокуратура полностью реабилитировала Евгения Павлова, установив, что в ДТП нет его вины, рассматривается только одна версия трагедии - убийство.

«Если наш водитель непричастен к ДТП, что доказано следственными действиями, значит, это умышленное или непреднамеренное убийство. А чтобы установить, был ли умысел, надо поднять уголовное дело 1999 года и выяснить, кто же вел следствие только в одном направлении, если оно за 11 лет не доведено до логического конца. Мое личное мнение - нужно допросить тех следователей, которые начинали это дело, и привлечь их к ответственности. Что, им не хватало опыта? Технических возможностей? На них оказывали давление? Кто? Может, их заставляли вести дело только в одном русле - что произошло ДТП? Кто заставлял? Годы идут. А еще через 11 лет дело прекратят за давностью событий», - считает Д.ПОНАМАРЧУК.

Он согласен, что осмотр места происшествия был проведен очень поверхностно, многие улики исчезли, а следы просто затоптали.

Справка УНИАН. В.Чорновил трагически погиб в автокатастрофе на трассе Бориспиль-Золотоноша 25 марта 1999 года.