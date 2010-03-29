Семиноженко хочет нащупать слабые места Путина?

Заявления вице-премьер-министра Владимира СЕМИНОЖЕНКО о возможном создании союзного государства с Россией и Беларусью свидетельствуют о том, что новая власть, во всяком случае, интеллектуально стремится показать себя геополитическим игроком.

Такое мнение в комментарии интернет-ресурсу ГАРТ выразил политолог Дмитрий ВЫДРИН.

«Когда нам говорят: стойте в очереди в Евросоюз, и не просчитывайте другие варианты – это означает быть объектом геополитики. А когда мы говорим, что будем решать, где нам выгоднее быть, тогда, во всяком случае, интеллектуально мы становимся субъектом геополитики», – отметил политолог.

По мнению президента социологической службы «Украинский барометр» Виктора НЕБОЖЕНКО, заявления В.СЕМИНОЖЕНКО должны «нащупать слабые места ПУТИНА».

«После провальных переговоров в Москве стало понятно, что новой власти нужно искать более серьезные аргументы для диалога с Россией. Я считаю, что этим фоном и может стать обнародование заявлений о возможном союзе России, Беларуси и Украины», - отметил эксперт.

В.НЕБОЖЕНКО прогнозирует, что эти разговоры будут постоянными и очень раздражительными для украинских националистов, но не приведут к реальным действиям. По его мнению, они останутся “заигрываниями, которые нужны новой власти, чтобы найти подход к российским коллегам”.

Как сообщалось, 26 марта вице-премьер-министр Украины В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что правительство рассмотрит идею создания союза Украины, России и Беларуси.

Он отметил, что создание такого союза является одной из схем, которая имеет право на рассмотрение, «так же как и участие Украины в Евросоюзе». Вице-премьер подчеркнул, что речь идет о союзе, где «определяются правила по типу ЕС».

Ссылаясь на данные Института социологии Национальной академии наук, В.СЕМИНОЖЕНКО заявил, что большинство украинцев хотят войти в союз с Россией и Беларусью.

«Люди хотят союзного государства, и верят, что это приведет к успеху страны», - сказал он.

Вице-премьер также отметил, что «Украину в ЕС, как минимум, в ближайшие 15 лет никто не ждет».

«Сейчас происходит процесс создания многополярного мира. Преимущество будут иметь те страны, которые оказываются в основе создания этого полюса влияния», - сказал В.СЕМИНОЖЕНКО.