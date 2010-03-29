Пресс-конференция «Грозит ли Черновецкому «третий срок»?»
В среду, 31 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Грозит ли Черновецкому «третий срок»? – мнение киевлян».
Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.
В ходе пресс-конференции директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО представит результаты социологического исследования «Политическая ситуация в Киеве», проведенного Институтом Горшенина с 27 по 29 марта 2010 года.
Ключевыми в исследовании являются следующие вопросы:
- насколько киевлян удовлетворяет то, как решаются насущные проблемы города местными властями?
- как горожане оценивают работу Леонида Черновецкого на посту мэра Киева?
- доверяют ли киевляне мэру города?
- стоит ли Леониду Черновецкому немедленно уйти в отставку?
- политический рейтинг Леонида Черновецкого.
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Контакт для СМИ: (044) 230-49-63, (098)343-62-11.