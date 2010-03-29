Пресс-конференция «Грозит ли Черновецкому «третий срок»?»

В среду, 31 марта, в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция на тему: «Грозит ли Черновецкому «третий срок»? – мнение киевлян».

Организатор пресс-конференции – Институт Горшенина.

В ходе пресс-конференции директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО представит результаты социологического исследования «Политическая ситуация в Киеве», проведенного Институтом Горшенина с 27 по 29 марта 2010 года.

Ключевыми в исследовании являются следующие вопросы:

- насколько киевлян удовлетворяет то, как решаются насущные проблемы города местными властями?

- как горожане оценивают работу Леонида Черновецкого на посту мэра Киева?

- доверяют ли киевляне мэру города?

- стоит ли Леониду Черновецкому немедленно уйти в отставку?

- политический рейтинг Леонида Черновецкого.