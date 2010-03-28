Грищенко: ЕС - приоритет, а Россия - неотложная задача

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО назвал отрасли, в которых Украина не обойдется без сотрудничества с Россией.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил украинским журналистам.

“Без этого развитие страны по-настоящему не может быть обеспечено как в краткосрочной (речь идет о просто вопиющих проблемах), так и в средне- и долгосрочной перспективе также потому, что для реализации серьезных проектов, таких как, скажем, в отрасли ядерной энергетики, авиастроении, транспорте, в сельском хозяйстве, без России мы не обойдемся”, - сказал министр.

К.ГРИЩЕНКО отметил также, что ЕС остается приоритетом Украины. Вместе с тем он подчеркнул то, что наиболее неотложной и важной задачей на сегодняшний день является возобновление партнерских и дружеских отношений с Российской Федерацией.

Как сообщал УНИАН, К.ГРИЩЕНКО находится в Бельгии 27-28 марта для участия в ежегодном Брюссельском форуме, организованном Немецким фондом Маршалла (США). 27 марта украинский министр выступил с речью на тематическом ланче в рамках форума на тему ”Украина при новом руководстве” и провел ряд двусторонних встреч.