Тигипко не исключает, что может стать мэром Киева
"Вы сейчас увидите и дороги, и мусор..."
Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что в случае досрочных выборов мэра Киева он будет баллотироваться на этот пост.
Как передает корреспондент УНИАН, он дал понять это во время ток-шоу на телеканале "Интер".
"Если начнутся выборы - там посмотрим", - сказал С.ТИГИПКО, отвечая на вопрос о вероятности выдвижения своей кандидатуры на пост мэра столицы.
Вместе с тем он отметил, что сегодня правительство уделяет большое внимание наведению порядка в Киеве и "будет стараться помочь киевлянам".
"Вы сейчас увидите и дороги, которые будут активно ремонтироваться, и мусор, который уже активно начал вывозиться и будет еще лучше вывозиться, и так далее. Правительство будет внимательно за этим следить", - заявил вице-премьер.