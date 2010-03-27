Крым намерен поднять статус русского языка

Автономная Республика Крым намерена защищать свои полномочия в вопросах использования русского языка.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре крымского парламента, об этом заявил в комментарии для журналистов председатель Верховной Рады АРК Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Одним из актуальных вопросов для автономии В.КОНСТАНТИНОВ назвал ситуацию с использованием в Крыму русского языка.

"Сегодня Партия регионов находится у власти: Президент Украины - представитель Партии регионов, премьер-министр - представитель Партии регионов, в Крыму у власти находятся также представители Партии регионов, поэтому нам ничего не мешает поднять статус Автономной Республики Крым, хотя бы до того уровня, который определен Конституцией Украины, и защитить свои полномочия", - подчеркнул глава парламента автономии.

"Мы будем разбираться в вопросах использования русского языка в наименованиях населенных пунктов Крыма, с проблемой дубляжа фильмов на украинский язык, с определением языка делопроизводства. У нас есть все механизмы для того, чтобы поднять статус русского языка, и не говорить об этом, а реально начать работу в этом вопросе", - заявил В.КОНСТАНТИНОВ.