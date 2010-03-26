Литвин: парламент в мае примет закон о госбюджете-2010

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН прогнозирует, что парламент в мае примет закон о Государственном бюджете на 2010 год.

В интервью телеканала “Рада” он выразил убеждение, что сначала народные депутаты должны рассмотреть Программу социально-экономического развития страны, добавив, что “она практически готова и в ближайшие дни поступит в Верховную Раду”.

“Я думаю, что мы, по сути дела, должны рассматривать пакет - программу и проект бюджета”, - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, нужно все сделать для того, чтобы “в мае Украина наконец получила бюджет, потому что это сдерживает формирование бюджетов на местном уровне”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, В.ЛИТВИН считает, что должна быть такая последовательность действий: парламент в ближайшее время должен принять Программу социального и экономического развития страны на текущий год, Закон о государственном бюджете и заслушать послание Президента Украины Верховной Раде.

“С учетом этого должна быть подготовлена и вынесена на рассмотрение Верховной Рады Программа деятельности Кабинета министров, и потом мы должны выйти на основные принципы внутренней и внешней политики”, - добавил председатель ВР.

Он также отметил, что еще одним важным документом, который необходимо принять, является Налоговый кодекс, для чего необходимо создать рабочую группу с привлечением представителей правительства “и выйти на сбалансированный законопроект, который нужен стране”.

Касаясь вопроса о государственном бюджете, В.ЛИТВИН напомнил, что правительство взяло на себя обязательство подготовить этот документ до 10-11 апреля. “Я убежден, что эта дата будет соблюдена, и сейчас идет интенсивная непростая работа, поскольку нужно уменьшить бюджетный дефицит, спрогнозировать инфляцию и, конечно, нужно иметь уверенность, что у нас будет разблокирована работа с международными финансовыми организациями, а ее можно разблокировать лишь при одном условии - когда будет найден общий язык с Международным валютным фондом”, - сказал он.