БЮТ напоминает регионалам, в чьих руках силовые структуры

Сегодняшние заявления представителей Партии регионов о так называемом деле педофилов Блок Юлии Тимошенко расценивает как попытку реанимировать грубую провокацию, бесперспективность и слабость которой является очевидной и понятной. Об этом сообщает официальный сайт политсилы.

БЮТ отмечает, что как во времена Ющенко, так, тем более, и сейчас - все силовые структуры контролируются Партией регионов и лично лидером ПР Януковичем.

"Последние назначения с донецкой пропиской по всей вертикали исполнительной власти и в правоохранительных органах свидетельствуют о готовности новых кадров выполнять любые поручения и политические заказы.

В то же время, бессильные фальсификации и искусственное притягивание к делу депутатов от БЮТ понятно даже для политически ориентированных представителей силовых структур.

Ни одно обвинение не было подтверждено ни Генеральной прокуратурой, ни следственной комиссией Верховной Рады, возглавляемой представителем нынешнего правящего большинства.

Напротив, есть все основания говорить о преступной фабрикации дела против депутатов с целью компрометации политической силы во время избирательной кампании", - идет речь в заявлении.

БЮТ обращается с требованием публично заслушать в Верховной Раде Украины Генеральную прокуратуру и парламентскую следственную комиссию относительно этого дела, требует "прекратить издеваться над депутатами, их семьями, над детьми, и привлечь к ответственности тех, кто сфальсифицировал это дело".