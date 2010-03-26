Азаров обещает, что загрузит парламент серьезно

Правительство Украины подготовило ряд законопроектов по дерегуляции ведения бизнеса, и в частности, о сокращении числа лицензированных видов деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Он также сообщил, что соответствующие законопроекты были одобрены сегодня на первом заседании правительственного комитета по вопросам реформ.

«Мы рассмотрели 8 законопроектов, которые уменьшают число лицензированных видов деятельности, значительно упрощают ведение бизнеса», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он также высказал уверенность, что после одобрения этих законопроектов на следующем заседании правительства они будут приняты Верховной Радой.

«Кто будет голосовать, и возражать против дерегуляции, кто будет голосовать, и возражать против облегчения ведения бизнеса..? Я думаю, что коалиция достаточно быстро, с соблюдением, конечно, всех регламентных норм и процедур, примет эти законы», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он также подчеркнул, что подготовленные законопроекты по дерегуляции бизнеса – лишь «первая ласточка» правительства в процессе проведения реформ.

«Это лишь первая ласточка, связанная с реформированием нашей экономики. Мы загрузим парламент серьезно», - сказал Н.АЗАРОВ.