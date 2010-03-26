Азаров обвинил Тимошенко в том, что она обманула Путина

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что правительство Юлии ТИМОШЕНКО практически не выполняло договоренностей, достигнутых в результате заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии, прошедшего в ноябре 2009 года в Ялте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге.

«Когда мы проанализировали, а как же выполнен межправительственный протокол ноябрьской встречи в Ялте… Ничего не было сделано, ни один пункт не был выполнен», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что задача его правительства - подготовить к следующему заседанию комитета, которое пройдет в апреле в Москве, проекты конкретных соглашений, над которыми уже начата работа совместно с правительством России.

«Встречаться только для того, чтобы констатировать одно и то же от встречи к встречи, смысла никакого нет. Вчера и российская сторона об этом говорила, и я говорил», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября 2009 года в Ялте под председательством премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА проходило пятое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.

В ходе заседания, в частности, была достигнута договоренность подписать протокол о кооперации предприятий двух стран на 2010 год. Также Украина высказала намерение продолжить реализацию вместе с Россией проектов в отрасти авиастроения.