У кого из кандидатов больше всего шансов сесть в бывшее кресло Добкина

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что наиболее реальным кандидатом на пост мэра Харькова станет тот, кого бывший Харьковский городской председатель, а ныне – глава Харьковской облгосадминистрации Михаил ДОБКИН назовет своим "преемником".

Об этом говорится в комментарии К.БОНДАРЕНКО, переданном УНИАН.

Относительно того, как следует вести себя кандидату на пост мэра Харькова, чтобы получить поддержку горожан, К.БОНДАРЕНКО отметил: «Ему нужно всячески демонстрировать желание работать с М.ДОБКИНЫМ в команде. Наиболее реальным кандидатом на пост мэра станет человек, который сможет убедить горожан, что он будет либо продолжателем дела М.ДОБКИНА, либо будет еще эффективнее, чем М.ДОБКИН». По словам политолога, «наиболее реальный кандидат на мэрское кресло - это тот, кого М.ДОБКИН назовет своим «преемником». «Поддержка М.ДОБКИНА будет существенным фактором» - сказал директор Института Горшенина.

Комментируя низкий уровень доверия харьковчан к и. о. городского председателя Харькова Геннадию КЕРНЕСУ, эксперт отметил: «Г.КЕРНЕС работал раньше на команду. Он иногда даже принимал на себя удары, иногда выступал в роли громоотвода. Но в то же время, я думаю, многое объясняется моментами из его прошлой биографии. Поэтому здесь нужно комплексно оценивать фигуру Г.КЕРНЕСА». Касательно того, как может измениться отношение горожан к Г.КЕРНЕСУ в дальнейшем, К.БОНДАРЕНКО заметил, что все будет зависеть от того, что ему удастся сделать, какими будут его шаги. «Дело в том, что делать шаги на публику будет очень сложно. Хотя бы потому, что сейчас нужно предпринимать ряд непопулярных мер. Правительство будет давить на и.о. мэра с тем, чтобы провести через горсовет решение о повышении тарифов и прочие непопулярные решения, о которых сегодня говорит правительство», - считает политолог.

Как сообщал УНИАН, соглдасно результатам телефонного опроса на тему: «Смена власти в Харькове. Оценка горожан», проведенного Харьковским филиалом Института Горшенина 24-25 марта 2010 года, новому губернатору Харьковской области М.ДОБКИНУ доверяют 50,1% жителей Харькова, не доверяют – 41%.

При этом большинство харьковчан - 70,2% - не доверяет исполняющему обязанности мэра Харькова Г.КЕРНЕСУ. Доверие Г.КЕРНЕСУ выразили 16,7% респондентов.