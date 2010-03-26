Хорошковский определил миссию СБУ «на каждый день»

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ дал гарантию генеральному прокурору Александр МЕДВЕДЬКО, что СБУ усилит борьбу с коррупцией в контролирующих органах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании расширенной коллегии Генеральной прокуратуры Украины.

«Миссию Службы безопасности я вижу не в том, чтобы выявлять «налоговые ямы», а выявлять коррупцию в Государственной налоговой администрации, других органах. И это мы будем делать в ежедневном режиме. Я просто гарантирую, что мы будем бороться с этим явлением», - отметил В.ХОРОШКОВСКИЙ.

В то же время он выразил мнение, что было бы целесообразным сообщить прокурорам и контролирующим органам о схемах, которые позволяют предприятиям уклоняться от уплаты НДС или незаконно получать от государства его возмещение. По словам В.ХОРОШКОВСКОГО, такие схемы известны, их приблизительно около десяти.

«Если новая Государственная налоговая администрация будет работать вместе с прокуратурой и СБУ, то можно достаточно быстро не то, чтобы уничтожить, но уменьшить эти процессы», - отметил председатель СБУ.