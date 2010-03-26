Политологи считают, что в Украине де-факто формируется президентско-парламентская система власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО.

Он отметил, что де-юре Украина остается парламентско-президентской республикой, но де-факто формируется президентско-парламентская система власти. «Более того, проявляется тенденция к установлению единоличной власти Виктора ЯНУКОВИЧА», - отметил В.ФЕСЕНКО.

По его словам, президент контролирует всю систему исполнительной власти в Украине, и главным центром принятия решений является Администрация Президента.

Также политолог отметил, что объективный разрыв между юридической формой и новым политическим содержанием системы власти в Украине рано или поздно приведет к необходимости разрешить это противоречие. В.ЯНУКОВИЧ и его ближайшее окружение через определенное время могут попытаться и юридически вернуться к президентско-парламентской форме правления, добавил он.

В.ФЕСЕНКО отметил, что могут быть попытки формирования в Украине «управляемой демократии». По его мнению, формирование нового политического режима внешне выглядит как «неокучмовская реставрация», направленная на политическую и социально-экономическую стабилизацию. «Через определенное время и новая власть, и страна в целом встанут перед выбором либо сохранения конкурентной демократии, либо превращения нового режима в украинскую версию управляемой демократии», - считает В.ФЕСЕНКО.