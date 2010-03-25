Украина будет стремиться найти «компенсаторы» для РФ в обмен на снижение цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ, отвечая на вопрос, что может предложить Украина в обмен на снижение цены на газ.

«Очень легко въехать во что-то не очень выгодное для тебя, а вот выехать – достаточно трудно… Все надо рассматривать в комплексе: для одного покупателя цена может быть приемлемой, а для другого кажется дорогой, смотря какой покупатель подошел. Все зависит от того, какой покупатель подошел, с какими доходами, и как он на эту цену реагирует. Поэтому нельзя один газовый вопрос выхватывать из контекста наших взаимоотношений. И, безусловно, мы будем стремиться найти, в том числе, и компенсаторы. Мы должны найти такие компенсаторы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что есть целый месяц для работы по поиску таких «компенсаторов», которые будут выгодны и российской стороне, и Украине.