Азаров знает все проблемы российского бизнеса в Украине

Украинская власть не будет совершать «недружественные действия» по отношению к российским компаниям, работающим на рынке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«Тот политический курс,… при котором возможны недружественные действия украинских властей в адрес российских компаний,… мне кажется, навсегда ушел из Украины», - заявил Н.АЗАРОВ.

В свою очередь В.ПУТИН отметил, что Н.АЗАРОВ знает все проблемы, с которыми сталкивается российский бизнес в Украине, и заверил его в том, что украинское правительство еще раз проанализирует все проблемные точки, и сделает все возможное, чтобы все спорные вопросы были решены справедливо.