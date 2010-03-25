Ющенко отказывается говорить, чем ему дорог юрист Черновецкий
Мотивация назначения членом ВСЮ
Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказывается комментировать, за какие заслуги мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ был назначен им членом Высшего совета юстиции.
Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года).
Отвечая на вопрос, чем так дорог для В.ЮЩЕНКО юрист Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, бывший глава государства сказал: «Я не буду это комментировать». В.ЮЩЕНКО отметил, что может предложить десятка три судей, юристов и спросить, кто из них больше подходит, чтобы провести ротацию. «И поверьте, какую бы фигуру вы ни назвали, я бы нашел аргументы, доказывающие, что вам необходимо срочно отозвать свое решение», - сказал он.
Что касается истории вокруг увольнения и назначения члена ВСЮ Степана ГАВРИША, то В.ЮЩЕНКО отметил, что это была его просьба к Виктору ЯНУКОВИЧУ отменить Указ об увольнении С.ГАВРИША. «Все очень просто. У Президента есть квота в Высшем совете юстиции. На момент подписания указа об обновлении этой квоты меня информировали, что Степан Богданович (ГАВРИШ) согласен со своей отставкой. А через два часа у меня состоялся с ним разговор, в котором он сказал мне, что такого согласия не давал», - сказал он. В.ЮЩЕНКО сослался на то, что это были тяжелые последние дни его президентства. «Я пообещал ему (ГАВРИШУ) отменить указ и поручил Вере Ивановне (УЛЬЯНЧЕНКО) связаться с новым главой Администрации Президента, поставив этот указ на отмену. Вот и все, и никакой интриги, ничего интересного», - сказал он.
При этом В.ЮЩЕНКО утверждает, что всегда сам лично читал все тексты указов, которые он подписывал. «Да, были подписания некоторых указов, в том числе по политическим решениям, когда я находился в командировке, - тогда мне передавали проект указа, я с ним ознакамливался и поручал Ивану Васильевичу ПЕРЕХОДЕ (заместитель главы СП, курировавший документооборот) поставить факсимиле. А на следующий день я возвращался в Киев и подписывал указ лично», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, 24 февраля В.ЮЩЕНКО подписал указ о назначении председателя Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО членом Высшего совета юстиции вместо Степана ГАВРИША. При этом 2 марта новый Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал Указ № 282/2010 “Об отмене Указа Президента Украины от 24 февраля 2010 года № 262”.
“Отменить Указ Президента Украины от 24 февраля 2010 года № 262 "О назначении члена Высшего совета юстиции". В связи с этим подтвердить полномочия члена Высшего совета юстиции С.ГАВРИША, назначенного Указом Президента Украины от 25 сентября 2004 года №1138”, - говорится в документе.