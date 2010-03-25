Ющенко объяснил, почему критиковал Тимошенко: это была тактика

Бывший Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что во время избирательной кампании критиковал лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО, чтобы выйти во второй тур выборов и победить лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом он заявил в интервью изданию «КоммерсантЪ-Украина» (№52 от 25 марта 2010 года).

“...Это была тактика: надо было сперва выиграть у ТИМОШЕНКО, чтобы во втором туре выиграть у ЯНУКОВИЧА», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также признался, что надеялся на более высокий результат, чем получил на выборах Президента.

Отвечая на вопрос, оказалась ли поддержка меньшей, чем он ожидал, В.ЮЩЕНКО сказал: «Приблизительно так».

По словам экс-Президента, он верил, что сможет изменить мнения людей. «Я шел на выборы не только ради того, чтобы "пробежаться и согреться". Кроме того, я не раз повторял: для меня ТИМОШЕНКО и ЯНУКОВИЧ – политики одного порядка», - сказал он.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ни за одним из них не стояла идеология, каждый из них хотел лишь видеть себя при власти. «Я и сейчас об этом говорю. Хотя надеюсь, что ЯНУКОВИЧ еще изменится, что нынешняя должность поможет ему сформировать те убеждения, которых ему не хватало в предыдущие годы», - подытожил В.ЮЩЕНКО.