Азаров сказал, зачем он летит к Путину

Правительство Украины разрабатывает широкий спектр проектов украинско-российских соглашений к визиту Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину, который ожидается в мае.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что в прошлом году товарооборот между Украиной и Россией существенно снизился, и эту ситуацию необходимо исправлять.

«В мае ожидается визит Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину. За последний год товарооборот между Украиной и Россией существенно сократился, поэтому мы должны приложить усилия для возобновления и расширения связей. Правительство начинает работу по подготовке широкого спектра двухсторонних соглашений», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он сообщил, что завтра вылетает в Москву, где в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ обсудит темы и содержание двухсторонних соглашений, которые могут быть подписаны.

Он также сообщил, что в правительстве создана специальная рабочая группа, которая должна будет подготовить проекты двухсторонних соглашений.

Контроль за работой комиссии возложен на первого вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА.