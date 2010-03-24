За спиной Азарова повесили портрет Януковича

В зале, где традиционно проходят заседания правительства, на стене разместили портрет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как передает корреспондент УНИАН, портрет размещен на фронтальной стене, то есть за спиной премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.

Раньше в зале заседаний правительства не было портрета предыдущего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

«Глава государства – это как символ, флаг и герб, которые размещаются... Что здесь может удивлять? Вас удивляет, что в стране есть Президент?», - поинтересовался у журналистов министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, комментируя появление фотографии В.ЯНУКОВИЧА в зале заседаний правительства.