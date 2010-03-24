Ющенко подозревает, что Янукович сплел хитрую комбинацию

Бывший Президент, лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО допускает, что через несколько недель Конституционный Суд признает нелегитимной созданную коалицию, что, в свою очередь, приведет к досрочным парламентским выборам.

Об этом он заявил в интервью «5 канала», сообщили УНИАН в пресс-службе “Нашей Украины”.

В.ЮЩЕНКО отметил, что достичь единения можно исключительно конституционным путем. В то же время формирование коалиции не на фракционной основе, очевидно, - антиконституционный шаг Президента, сказал он. «Если избран путь таким образом формировать коалицию, а значит - нелегитимное правительство, это уже «желтая карточка» неуважения к Конституции, гарантом которой является Президент Украины», - заявил он.

«Тушками» формировать большинство - это поступить незаконно, неискренне и недемократично», - добавил лидер «Нашей Украины».

В то же время В.ЮЩЕНКО выразил предположение, что формирование нелегитимной коалиции - это политический шаг нового Президента, цель которого - досрочные парламентские выборы.

«Я не исключаю того, что этот шаг сознательно был сделан Президентом - прийти, когда ты в фаворе, к новым парламентским выборам, а не через 2,5 года, когда ты уже будешь отвечать за 90% того, что ты уже сказал и сделал или не сделал», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

«Возможно, через несколько недель Конституционный Суд даст шанс выйти из незаконного поля формирования и правительства, и коалиции, и мы придем к досрочным парламентским выборам. Возможно, это политический ход», - добавил В.ЮЩЕНКО.