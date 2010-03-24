Янукович перетряс региональные управления СБУ

Президент Виктор Янукович назначил Ивана Деревянко начальником главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Кроме того, Янукович назначил ряд начальников региональных управлений СБУ.

В частности, руководителем УСБУ в Николаевской области стал Александр Иванов, который до этого времени возглавлял СБУ Донеччины, Полтавской области - Александр Дроботенко, Одесской области - Виктор Кобыльчак, Волынской области - Владимир Мельникович, Житомирской области - Александр Наумов.

Также начальником управления спецслужбы в Харьковской области назначен Александр Полковниченко, который до этого времени возглавлял ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, Херсонской области - Вячеслав Савченко, Закарпатской области - Василий Ситар.

СБУ Луганщины возглавил Александр Третьяк, Киевщины - Сергей Чичирко, который до этого назначения был руководителем УСБУ в Херсонской области, Кировоградщины - Александр Черный, Хмельнитчины - Валерий Коваль, Ивано-Франковщины - Михаил Курник.

Кроме того, начальником управления СБУ в Киеве назначен Юрий Парамонов, которого другим указом президент уволил с должности руководителя УСБУ в Полтавской области.

Также Янукович уволил с должности начальника СБУ Львовщины Юрия Артюхова, Одесщины Владимира Турицу, Луганщины Павла Дорошенко, Харьковщины Андрея Мухатаева, Винниччины Петра Ефремова, Запорожчины Сергея Береста, Ивано-Франкощины Анатолия Назарова.

Кроме того, был уволен руководитель УСБУ в Николаевской области Владимир Дорошенко, Хмельницкой области Владимир Скок, Волынской области Виктор Андрейчук, Житомирской области Григорий Зелинский, Тернопольской области Александр Радецкий, Сумской области Александр Ващенко.

Украинская правда