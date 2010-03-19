Новый премьер Крыма: через две недели улыбок будет поменьше

17:18, 19 марта 2010
Политика
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В АРК кадровые перемены

Василий Джарты и Сергей Куницын в зале Верховной Рады Автономной республики Крым
Новый премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ не может оценить качественный состав Совета министров автономии, поскольку пока не знает многих его работников.

«К сожалению, на этом этапе я очень многих людей, которые назначены или которые остались (от предыдущего руководителя правительства) в исполнительной власти, в Совмине, не знаю. Я должен с ними поработать, пообщаться», - сказал В.ДЖАРТЫ журналистам после заседания парламента.

Он намерен оценивать подчиненных по профессиональным качествам, а не по степени влиятельности или национальности.

На вопрос, что ожидает чиновников, которые не оправдают доверия, премьер ответил: «Будут искать себе (новую) работу».

«Если человек профессионал - нет вопросов, если нет - я первый буду инициировать его увольнение», - сказал В.ДЖАРТЫ.

«Мы встретимся с вами через две недели. Поверьте, будет другой разговор, поменьше будет улыбок у моих так называемых заместителей», - сказал премьер журналистам.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Верховная Рада Крыма приняла отставку членов Партии регионов Анатолия ГРИЦЕНКО и Виктора ПЛАКИДЫ с постов спикера и премьера, избрав вместо них «регионалов» Владимира КОНСТАНТИНОВА и Василия ДЖАРТЫ.

19 марта парламент назначил новых министров туризма, труда, аграрной политики, транспорта, промышленной политики, председателей республиканских комитетов по водохозяйственному строительству, по делам религий, вице-премьеров - при этом число заместителей председателя Совмина возросло с шести до девяти. Решение увеличить количество вице-премьеров инициировал не премьер, а коалиция в ВР автономии.

 

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