Азаров увидел «уникальные возможности для управления страной»

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что его правительство выполнит все обязательства, взятые на себя предыдущим Кабмином.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая перед собравшимся активом области.

В частности, как сказал Н.АЗАРОВ, не смотря на то, что прежнее правительство было непрофессиональным, все обязательства перед кредиторами, которое оно подписал в свое время, будут выполняться. «Договора мы будем выполнять… Я уже встречался с некоторыми нашими кредиторами и сказал, что правительство будет честно выполнять все то, что подписано нашими предшественниками», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также акцентировал, что первоочередной задачей нынешней власти в стране является восстановление государственного управления. «Самый главный для нас сейчас процесс - это процесс восстановления управляемости, восстановление системы государственного управления в стране, и мы по этому пути движемся достаточно быстро и динамично», - сказал премьер. Он напомнил, что «буквально за один день было сформировано правительство, у нас не было вообще никаких дискуссий по поводу состава правительства, были только отдельные шероховатости; буквально за несколько дней прошли изменения в составе самих министерств и ведомств».

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что уже «на следующей неделе завершится и процесс назначения губернаторов».

«Задача - до конца следующей недели – полностью завершить и восстановить систему управления страны. Главный критерий здесь – это профессионализм, опытность и ответственность того, кого назначают», - подчеркнул премьер-министр.

В целом, по его словам, сегодня в Украине созданы уникальные возможности – все три ветви власти могут работать как единое целое.

«Впервые у нас появились уникальные возможности для управления страной. У нас есть свой Президент - единомышленник, есть свое правительство, есть своя коалиция в парламенте. Впервые три ветви власти могут работать как единое целое», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он добавил, что «парламентская коалиция не простая, есть там определенные разногласия, определенные моменты, но есть общее понимание того, что надо делать». Премьер-министр подчеркнул, что будет преступлением не использовать эту уникальную возможность.