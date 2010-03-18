Герман про Бандеру, Ющенко, Януковича и День Победы

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН утверждает, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ не заявлял о намерении до Дня победы отменить указ о присвоении Степану Бандере звания Героя Украины.

Об этом она сообщила в интервью интернет-изданию «ОстроВ».

«Я не понимаю, почему устроили такой ажиотаж вокруг этой проблемы. Был Президент Украины – который был. Его избирал народ. Народ знал его взгляды и его мировозрение. Этот Президент подписал такой указ, который отвечал его мировозрению, ситуации, в которой он пришел к власти и настроениям людей. Он выполнил свой долг перед своими избирателями», – сказала А.ГЕРМАН.

«Правильно ли теперь все переворачивать? Если отменять этот указ, то нужно отменять и все другие. Это все равно, что переименовывать улицы или снимать памятники. В истории государства был такой период. Пришел новый - мы будем вести новую гуманитарную политику», – отметила она.

«А если для кого-то Бандера герой, то будет отменен этот указ, или не будет, - он все равно останется для них героем. Если он – антигерой, то сколько бы ЮЩЕНКО ни подписал указов, это абсолютно не изменило бы такое отношение к этому лицу. Нам нужно подняться над этой проблемой, и двигаться вперед. Нельзя воевать с мертвыми», – считает А.ГЕРМАН.

На упоминание о том, что во время визита в Россию В.ЯНУКОВИЧ заявил, что до Дня победы указ будет отменен, А.ГЕРМАН возразила: «Он сказал, что до Дня победы ситуация будет изучена, проанализирована и будет принято решение. Он не сказал, что до Дня победы он отменит указ ЮЩЕНКО. Но и не сказал, что не отменит. Я надеюсь, что это будет решение, которое будет в наибольшей мере отвечать национальным интересам».

Как сообщал УНИАН, 5 марта на совместной с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ пресс-конференции в Кремле В.ЯНУКОВИЧ пообещал до Дня Победы отменить указы о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу званий Героя Украины.

«Что касается указов ЮЩЕНКО – они очень резонансные. Конечно, эти указы не воспринимаются ни в Европе, ни в Украине», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он напомнил, что Европарламент не случайно обратился к новому руководству Украины относительно отмены указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.БАНДЕРЕ.

«Есть процесс правовой и политический - и Украина его проходит. И это решение будет принято до Дня Победы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.