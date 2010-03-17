Герман: такое впечатление, что Янукович родился Президентом

У Анны Герман сложилось впечатление, что Янукович родился Президентом. Своими ощущениями заместитель главы АП поделилась с интернет-изданием "ОстроВ".

Отвечая на вопрос, как Виктор Федорович осваивает новую для себя роль Президента, соратница главы государства сказала: "Такое впечатление, что он родился Президентом. Ничего не изменилось. Он имеет такой же, как и прежде, стиль руководства - так же не спеша, но точно принимает решения, так же много требует от людей. Он ведет себя, как и прежде. И это – единственное, что помогает адаптироваться, потому что для меня эти стены – немного чужие".

Свои отношения с главой АП Сергеем Левочкиным Анна Герман охарактеризовала как нормальные и деловые.