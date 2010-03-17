Стельмах: расскажу всю правду... всю, всю

В сегодняшнем заседании правительства принимает участие председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

Как передает корреспондент УНИАН, В.СТЕЛЬМАХ вошел в зал заседаний за три минуты до начала заседания Кабинета министров.

Невзирая на настойчивые вопросы журналистов, В.СТЕЛЬМАХ отказался общаться с ними. «Позвольте пройти… Расскажу всю правду… Всю, всю. Я иду туда, куда мне нужно. Вы можете меня пропустить?», - обратился председатель правления НБУ к представителям СМИ.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что не планирует увольнять В.СТЕЛЬМАХА с должности председателя Нацбанка.