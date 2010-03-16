Катеринчук предлагает подождать Яценюка и Кириленко

Председатель Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК заявляет об отдельном мнении в вопросе формирования оппозиционного правительства от оппозиционного объединения политических парламентских сил.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАТЕРИНЧУК заявил сегодня на пресс-конференции, которая состоялась после подписания лидерами восьми парламентских политических партий заявления о формировании оппозиционного объединения.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что возглавляемая им политическая сила поддерживает и приветствует формирование такого оппозиционного объединения и войдет в его координационный совет.

В то же время, политик отметил, что подписал заявление с отдельным мнением относительно организационных принципов формирования оппозиционного правительства. «Потому что наша позиция заключается в том, что Украине не нужно несколько оппозиционных правительств, а должно быть только одно. Поэтому с этим не нужно спешить. Нужно создать сначала межфракционное оппозиционное объединение, а на базе его создавать оппозиционное правительство», - объяснил позицию своей политической силы Н.КАТЕРИНЧУК и призвал политиков - Арсения ЯЦЕНЮКА и Вячеслава КИРИЛЕНКО - присоединиться к новосозданному оппозиционному парламентскому объединению.