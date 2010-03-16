НУ-НС не даст принять присягу новым нардепам от ПР?

С юридической точки зрения сегодня коалиции в Верховной Раде не существует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО.

По его словам, сегодня сложилась «парадоксальная ситуация». В «Голосе Украины» обнародованы коалиционное соглашение и персональный состав коалиции, напомнил он и добавил, что «в действительности парламентской коалиции нет, поскольку часть тех народных депутатов, которые подписали коалиционное соглашение, уже лишены депутатских полномочий».

«С юридической точки зрения коалиции у нас нет», - отметил Н.ТОМЕНКО. Он добавил, что она может появиться лишь 30 марта (известно, что на текущей и на будущей неделе ВР не будет работать в сессионном режиме, поэтому новоизбранные народные депутаты не смогут принять присягу, а 30 марта будет первое пленарное заседание – УНИАН), когда примут присягу новые депутаты, которые пройдут по списку политических сил, вошедших в коалицию.

В то же время народный депутат Украины из фракции НУ-НС Юрий КАРМАЗИН отметил, что новоизбранные народные депутаты смогут принять присягу в том случае, если мы дадим им». Он подчеркнул, что не выполнены некоторые формальности. При этом не уточнил, о чем идет речь. По его словам, «мы можем действовать адекватно и не дать принять присягу».