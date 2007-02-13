Витренко считает, что Янукович и коалиция уничтожают украинский народ

Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья ВИТРЕНКО заявляет о переходе в оппозицию к парламентскому большинству и правительству Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом Н.ВИТРЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Программы Партии регионов, СПУ и КПУ противоречат действиям так называемой Антикризисной коалиции. Их экономическая политика направлена на уничтожение украинского народа», – сказала Н.ВИТРЕНКО.

В частности, лидер ПСПУ считает недопустимыми действия правительства В.ЯНУКОВИЧА и парламентского большинства в части установления уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы. «Когда люди шли на выборы, они эту проблему понимали и обещали улучшить жизнь уже завтра, а когда пришли к власти, поступают еще хуже, чем их предшественники», - уверена она.

По словам Н.ВИТРЕНКО, такая экономическая политика приведет к «недоеданию граждан». «А это приведет к сокращению продолжительности жизни в Украине, к увеличению количества самоубийств и заболеваемости, к увеличению миграции – талантливая молодежь будет выезжать из страны, а это приведет к деградации рабочей силы на внутреннем рынке», - убеждена лидер ПСПУ.