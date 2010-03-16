Жвания: переговоры о входе НУ-НС в коалицию продолжаются

Консультации относительно переформатирования действующей коалиции продолжаются. Об этом заявил в эфире программы «Правда Виталия Портникова» народный депутат Украины Давид ЖВАНИЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентария.

«Консультации продолжаются с целью усиления коалиции путем вхождения туда фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, где есть как сторонники, так и противники такого решения», - сказал он.

В то же время Д.ЖВАНИЯ отметил, что сейчас «правительство должно не бегать за популярностью, дешевыми трюками, а выстраивать серьезную дискуссию, в результате чего будут приниматься непопулярные, но необходимые стране решения». Народный депутат подчеркнул, что сейчас необходимо, чтобы решения принимались в диалоге между властью и оппозицией.

Он сказал: «В период кризиса оппозиция обязана вжиться в новую роль – заставлять правительство принимать решения. Оппозиция должна спорить с властью в такой тональности, чтобы большинство не боялось идти на непопулярные шаги».

В то же время Д.ЖВАНИЯ призвал оппозицию не играть в войну, не идти на противостояние ради принципа. «Времени на фобии и мифы, пустые споры нет. Это окончательно уничтожит экономику, лишит нас всех возможностей выхода из кризиса», - считает депутат.

Справка УНИАН. 11 марта 2010 года в Верховной раде Украины было объявлено о создании парламентской коалиции “Стабильность и реформы”, в которую вошли фракции Партии регионов, Блока Литвина, КПУ, а также отдельные народные депутаты. В частности, в состав коалиции вошли 6 народных депутатов от Блока Юлии Тимошенко, 6 народных депутатов от блока “Наша Украина – Народная самооборона” и четыре внефракционных депутата.

Всего в составе коалиции 235 депутатов.

В то же время, оппозиция заявляет о нелегитимности этого парламентского большинства, поскольку, по Конституции, коалиция может формироваться исключительно фракциями, а не отдельными депутатами.