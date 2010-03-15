Замминистра образования подал в отставку
Табачник приехал в министерство с охраной
Заместитель министра образования и науки Павел Полянский подал в отставку, сообщил УНИАН источник в министерстве.
Причиной такого поступка источник назвал освобождение от должности министра Ивана ВАКАРЧУКА и назначения на эту должность Дмитрия Табачника.
По информации источника, Д.Табачник приступил в пятницу к исполнению своих обязанностей на посту министра образования и науки. При этом, как отметил источник, Д. Табачник прибыл в министерство в сопровождении охраны.
«Табачник приехал с двумя телохранителями и сразу вызвал заместителей министра и своих избранных на ковер", - отметил собеседник агентства.
При этом, по информации источника, одновременно был усилен пропускной режим в министерстве, при выходе делались выборочные проверки вещей работников министерства.
С сайта министерства образования также исчезла благодарность работников Минобразования экс-министру Ивану Вакарчуку.