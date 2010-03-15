Замминистра образования подал в отставку

Заместитель министра образования и науки Павел Полянский подал в отставку, сообщил УНИАН источник в министерстве.

Причиной такого поступка источник назвал освобождение от должности министра Ивана ВАКАРЧУКА и назначения на эту должность Дмитрия Табачника.

По информации источника, Д.Табачник приступил в пятницу к исполнению своих обязанностей на посту министра образования и науки. При этом, как отметил источник, Д. Табачник прибыл в министерство в сопровождении охраны.

«Табачник приехал с двумя телохранителями и сразу вызвал заместителей министра и своих избранных на ковер", - отметил собеседник агентства.

При этом, по информации источника, одновременно был усилен пропускной режим в министерстве, при выходе делались выборочные проверки вещей работников министерства.

С сайта министерства образования также исчезла благодарность работников Минобразования экс-министру Ивану Вакарчуку.