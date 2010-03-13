Суркис: боевые баталии с Ринатом Ахметовым - это миф

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС не считает, что у него есть конфликт с владельцем "Шахтера" Ринатом АХМЕТОВЫМ.

Об этом он сообщил в комментарии изданию «Прессинг», пишет Champion.

«Что касается вопроса о "боевых баталиях" с Ринатом АХМЕТОВЫМ - это еще один миф», – сказал Г.СУРКИС. По его словам, «каждый из нас имеет собственный взгляд на события, происходящие в футбольной жизни. У каждого есть свои аргументы и контраргументы. Часто они диаметрально противоположны. Возможно, поэтому и возникает видимость "войны". Хотя на самом деле наши публичные реакции друг на друга ничем не отличаются от поведения ожесточенных болельщиков».

«Скажу откровенно, я не считаю такое чрезмерное внимание к нашим персонам оправданным. Все-таки главные действующие лица в футболе - не СУРКИС и АХМЕТОВ, а содержание публикаций об игре должно, в первую очередь, заключаться в том, чтобы популярно и захватывающе описать коллизии на зеленом газоне, а не между офисами ФФУ и ФК “Шахтер», – добавил он.